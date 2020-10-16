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Bankalara 9 ayda 10,4 milyon çek ibraz edildi

16.10.2020 12:23

Son güncelleme : 16.10.2020 12:52
Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 10,4 milyon adet olarak kayıtlara geçti.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, eylül ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-eylül döneminde bankalara ibraz edilen 427 bin keşideciye ait 10,4 milyon çekin toplam tutarı 696 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 4 artarken, çek adedi yüzde 19 ve keşideci sayısı yüzde 11 azaldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 23,3 bin keşideciye ait 162 bin adet çekin toplam tutarı 10,4milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 13,6 bin keşideciye ait toplam 3 milyar lira tutarındaki 44 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 53, çek adedi yüzde 65 ve tekil keşideci sayısı yüzde 50 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 1,1, adet olarak da 1,7 puan gerileyerek yüzde 1 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının, adedinin ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak kayıtlara geçti.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 5,2 ile Mardin, yüzde 3,8 ile Bayburt, yüzde 3,5 ile Hakkari, 3,3 ile Van ve yüzde 3,2 ile Ardahan olarak sıralandı.


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