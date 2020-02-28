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Bazı banknotlarda değişiklik yapılacak

28.02.2020 10:51

Son güncelleme : 28.02.2020 11:12
E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar 2 Mart`tan itibaren tedavüle verilecek.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı Kanun'un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV.  tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle  verilecek.

IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlardaki imzalar, TCMB Başkanı Murat  Uysal'la birlikte, 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Emrah Şener'e, 20 TL  banknotlarda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'a, 5 TL banknotlarda Başkan  Yardımcısı Uğur Namık Küçük'e  ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve  arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve  III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup,  IV. tertip 100, 50 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.





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