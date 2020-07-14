Bazı demir çelik ürünlerinde uygulanan ve geçici olarak artırılan gümrük vergilerinde süre uzatımına gidildi.
Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına ilişkin geçici vergide süre uzatımı
14.07.2020 10:23
Son güncelleme : 14.07.2020 10:23
AA
Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
17 Nisan 2020'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile slab, kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergileri 15 Temmuz 2020'ye kadar geçici olarak yüzde 5 artırılmıştı.
Bugünkü Cumhurbaşkanı Kararı'yla da demir çelik ürünlerindeki gümrük vergisi artışına dair uygulama, 30 Eylül 2020'ye kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.
Söz konusu kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.
10:08118.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 4,64
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.585
10:086,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8668
En Düşük
6,8552
10:087,7816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:08397,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 397,50
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|BFREN
|455,80
|5.009.242
|% 9,99
|
|KENT
|1.130,00
|2.814.886
|% 9,52
|
|PKENT
|333,00
|390.609
|% 9,40
|
|VKFYO
|4,60
|685.556
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|3.142.731
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|MRGYO
|2,38
|676.929
|% -5,18
|
|EKGYO
|2,29
|121.726.195
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,67
|40.731.753
|% 2,86
|
|ODAS
|2,92
|34.776.422
|% -1,02
|
|EREGL
|8,90
|31.480.539
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|24.168.863
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,29
|121.726.195
|% 0,88
|
|ODAS
|2,92
|34.776.422
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,63
|15.962.892
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,36
|20.701.680
|% -0,84
|
|GUSGR
|4,67
|40.731.753
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5813
|8,6243
|% -0,04
|
|Frank
|7,2655
|7,3092
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,28
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|0,70
|
|Tam
|2.665
|2.676
|0,70
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|0,30
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-0,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TKFEN, TTKOM
-
10:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, YKBNK, MGROS
-
10:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -618, 44 kaybederek (% -0.57 ) 108, 787
-
10:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, MEGAP, ALBRK
-
10:16
VAKFN, BFREN, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında