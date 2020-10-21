Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık`a kadar sıfırlandı.
Bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
21.10.2020 08:30
Son güncelleme : 21.10.2020 09:17
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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|GEDIK
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|KRSTL
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|% -10,00
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|11,70
|726.174
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|349,70
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|2.002.869.206
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|SKBNK
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|IHLAS
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|Dolar
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|Euro
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|9,3206
|% 0,22
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|Sterlin
|10,1833
|10,2344
|% 0,31
|
|Frank
|8,6525
|8,7046
|% 0,22
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|Riyal
|2,0923
|2,1028
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.918
|1.918
|11,47
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|Altın Gr.
|485
|485
|2,63
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|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
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|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
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|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
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|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
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|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,35
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|Gümüş Gr.
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|6,32
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