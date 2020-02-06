BBDK açıkladı! Vatandaşlar hücum etti

BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,28
|12.515.793
|% 13,41
|LINK
|27,18
|11.217.124
|% 10,49
|CEOEM
|8,37
|38.631.116
|% 10,42
|ARSAN
|5,02
|8.678.070
|% 10,33
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7361
|7,7749
|% -0,13
|Frank
|6,1230
|6,1599
|% 0,08
|Riyal
|1,5910
|1,5989
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,83
|Altın Gr.
|301
|301
|1,94
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|Tam
|1.986
|2.036
|10,92
|Yarım
|960
|985
|5,28
|Çeyrek
|482
|492
|2,63
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|0,00
Seans Raporu
- 14:19CEOEM Yüzde 10.42 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 599, 595 adet işlem
- 14:18DENGE Yüzde 8.57 oranında artışla 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 380 adet işlem
- 14:17KRSAN Yüzde 6.23 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 381 adet işlem
- 14:16EDIP Yüzde 4.08 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 798, 722 adet işlem
- 14:15 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, SISE