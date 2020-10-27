Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasında güncelleme yaptığını duyurdu.
BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasında güncelleme yaptı
27.10.2020 07:31
Son güncelleme : 27.10.2020 07:33
BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına ilişkin kurul kararını internet sitesinde yayımladı.
Daha önceki kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 1 Kasım 2020'den itibaren, yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde ve sendikasyon kredilerinin krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR'ın pay kısmında yer verilen "krediler" kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil edilmesine karar verildi.
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0980
En Düşük
8,0708
18:059,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0270
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5792
En Düşük
9,5440
18:05494,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,20
|Açılış
|: 494,44
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0915
|8,0977
|% 0,18
|
|Euro
|9,5712
|9,5792
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4985
|10,5511
|% 1,31
|
|Frank
|8,8712
|8,9246
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1496
|2,1603
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|5,92
|
|Altın Gr.
|494
|494
|7,23
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,50
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,06
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|0,19
|