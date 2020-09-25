BDDK, kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gitti













AA

Değişiklikler kapsamında, yönetmelik hükümlerine tabi tutulan kişi ve kurumlara ilişkin maddelerde yer alan "bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlemi yapan kuruluşlar" ibaresi "bilgi alışverişi yapan kuruluşlar" olarak yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, yönetmelikte ilgili bölümlerde geçen tüm "takas ve mahsup işlemi yapan kuruluşlar" ifadeleri çıkarılarak gerekli düzenlemeler yapıldı.

Öte yandan yönetmelikte yer alan tanımlar bölümüne kalıcı veri saklayıcısı ve uzaktan iletişim aracının da karşılıkları eklendi.

Yönetmeliğe yeni bir madde de eklenirken, böylece üye iş yerleri ile anlaşma yapma faaliyeti izni alan kuruluşların bankalar dışındaki diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından biri olması halinde, bu kuruluşların istenen bilgileri her hesap dönemini takip eden nisan ayının 15'inci gününe kadar kuruma göndermesi gerekliliği hükme bağlandı.

Banka ve kredi kartlarında genel işlem şartları düzenlendi

Banka ve kredi kartlarına ilişkin yönetmelikte yer alan sözleşme şekli ve genel işlem şartları bölümünde de değişikliğe gidilirken, bu kapsamda kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişki ve bilgilendirmenin nasıl yapılacağına dair hükümler düzenlendi.

Buna göre, kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirtilen yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenecek.

Sözleşme, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az 12 punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde olacak ve bir örneği kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile kart hamiline ve varsa kefiline verilecek.

Öte yandan ilgili bölümde yer alan maddelerdeki düzenleme ile kart teslimi veya kart tahsisini müteakip teslimden önce yazılının dışında kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılmasının önü açıldı.

Bu kapsamda yönetmelikte yer alan "Kart teslimi sırasında banka kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda yazılı bilgilendirme yapılması zorunludur." ifadeleri "Kart teslimi sırasında veya kart tahsisini müteakip teslimden önce banka kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılması zorunludur." şeklinde değiştirildi.

Kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler değiştirildi

Yönetmeliğin kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler bölümünde, "Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemezler." maddesi, şu şekilde değiştirildi:

"Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya kendisiyle sözleşme ilişkisi kurulmayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemezler."

Kredi kartı limitlerine ilişkin bölümde de düzenlemeye gidilirken, kart çıkaran kuruluşların kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmesi zorunlu kılındı.

Öte yandan ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti kurul tarafından belirlenen tutarı geçemeyecek.