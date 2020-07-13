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BDDK bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmadı

13.07.2020 11:06

Son güncelleme : 13.07.2020 11:12
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bu yana bankalara kesilen ceza 330 milyon lirayı buldu.



AA

BDDK, 15 Mayıs'ta 15 bankaya 19,7 milyon lira, 29 Mayıs'ta ise 18  bankaya 102,1 milyon lira ve son olarak 9 Temmuz'da 7 bankaya 204,7 milyon lira,  26 Haziran'da ise banka dışı 16 mali kuruluşa 2,1 milyon lira idari para cezası  uygulamıştı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre  cezalara konu olan aykırı işlemleri 10 başlıkta yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, şikayete konuların başında salgın nedeniyle iş veya gelir  kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme  planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin  karşılanmaması olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinin başladığı mart ayının başı itibarıyla 30 günden az  gecikmesi olan ve birinci sınıfta izlenebilecek nitelikte kredileri bulunan  müşterilerin öteleme veya yapılandırma taleplerinin salt gecikmesi bulunması  nedeniyle reddedilmesinin de şikayet konularından olduğunu ifade eden kaynaklar,  "2-3 ay sonraya balon ödeme şeklinde öteleme ve öteleme sonunda tahakkuk eden tüm  faizin tek seferde balon ödeme yoluyla tahsilinin önerilmesi. Ayrıca, kullanılan  faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına da aykırı şekilde kredinin  efektif faiz oranını artırması ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine  ağırlaştırması da aykırılıklar arasında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Kaynaklar, müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz  kullandırılmamasının da şikayetler arasında yer aldığına dikkati çekti.

PİYASA RAYİCİNİN ÜZERİNDE FAİZ ORANI TEKLİFİNE CEZA

Kaynaklar, maaşını PTT'den alan emekli müşterilere kullandırılan  kredilerin öteleme ya da yapılandırma taleplerinin gerekçesiz reddedildiğini  belirtti.

Mevzuattaki sınırın 1/4 olduğu halde vatandaşların itirazına rağmen  maaş veya düzenli gelir hesaplarının tamamına yakınına bloke konulması veya  tahsilat sağlanmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu ifade eden kaynaklar,  180 günlük takibe atma süresinden önce tedbir ve icra işlemlerinin  başlatılmasının da aykırılıklar arasında bulunduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların  teklif edilmesinin yanı sıra talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi  talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel  çıkarılmasının da şikayete konu edildiğini sözlerine ekledi.




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