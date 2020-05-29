BDDK`dan 18 bankaya para cezası

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.906.858
|% 10,00
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|PKENT
|188,50
|2.384.539
|% 9,98
|FENER
|11,83
|203.666.024
|% 9,94
|EGGUB
|66,40
|5.612.724
|% 9,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3795
|8,4215
|% 0,13
|Frank
|7,0636
|7,1061
|% 0,38
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|13,75
|Altın Gr.
|381
|381
|4,87
|Cumhuriyet
|2.473
|2.504
|30,30
|Tam
|2.546
|2.573
|23,60
|Yarım
|1.242
|1.256
|15,20
|Çeyrek
|621
|629
|7,60
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,44
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|-0,44
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem