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BDDK`dan bankalar için yeni düzenleme

28.09.2020 09:11

Son güncelleme : 28.09.2020 10:10
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim`den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95`ten yüzde 90`a, katılım bankaları için yüzde 75`ten yüzde 70`e düşürüldü.



AA

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

Bu kapsamda, AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 90'ın, katılım bankaları için yüzde 70'in altına düşemeyecek. Belirlenen yeni AR değerleri, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarı ise ilgili ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 90'ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70'in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanacak.

Bu çerçevede AR formülü de revize edildi. Formülün payı "krediler (menkul kıymetler*0,75) (TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat (YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.


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