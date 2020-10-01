Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet siteleri ile ilgili uyarıda bulundu.
BDDK`dan sahte site uyarısı
01.10.2020 11:09
Son güncelleme : 01.10.2020 11:10
BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir.
Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.
Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.
BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir."
10:551.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.150
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
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En Düşük
1.146
10:557,7190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,7750
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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En Düşük
7,6335
10:559,0598
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|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0750
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|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,0945
En Düşük
8,9695
10:55469,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,83
|Açılış
|: 469,85
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|Önceki Kapanış
|: 467,02
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471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KENT
|367,50
|921.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.911.445
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|93.010.737
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|71.047.463
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.808.473
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|572.537.803
|% -3,01
|
|ASELS
|19,65
|461.349.454
|% 1,71
|
|GARAN
|7,15
|382.524.891
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,39
|187.665.506
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|171.937.195
|% 0,95
|
|SISE
|7,10
|572.537.803
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,39
|187.665.506
|% 0,00
|
|GARAN
|7,15
|382.524.891
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,15
|86.412.949
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|108.475.697
|% -0,35
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7101
|7,7130
|% -0,11
|
|Euro
|9,0476
|9,0636
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,8946
|9,9442
|% -0,32
|
|Frank
|8,3367
|8,3869
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0479
|2,0581
|% 0,02
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,00
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,14
|
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