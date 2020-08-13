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Beklentileri aştı! ABD ham petrol stokları geriledi

13.08.2020 09:11

Son güncelleme : 13.08.2020 09:21
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD`de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, analistlerin beklentilerini de aşarak, 7 Ağustos`ta biten haftada 4.5 milyon varil azalarak 514.1 milyon varile geriledi.



AA

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 21,000 varil artışla günde ortalama 14.7 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 81.0 olarak hesaplandı ve benzin üretimi de günde 9.6 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 389,000 milyon varil azalarak, günde 5.6 milyon varil düzeyine geriledi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 6.2 milyon varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD ham petrol stokları, 4 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 400 bin varil azaldı. API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.31 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 2.95 milyon varil azaldı.


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