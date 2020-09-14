Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Benzin fiyatına indirim geldi

14.09.2020 16:59

Son güncelleme : 14.09.2020 17:21
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


ETİKETLER
Benzinmotorinson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:081.109
Değişim :  0,58% |  6,38
Açılış :  1.105  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.110 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 452,30 9.393.311 % 10,00  
JANTS 171,60 171.389.239 % 10,00  
EGGUB 113,30 30.432.895 % 10,00  
MERKO 3,85 73.525.069 % 10,00  
GRNYO 2,75 29.140.395 % 10,00  
daha fazla
17:08 Alış Satış %  
Dolar 7,4822 7,4876 % 0,20  
Euro 8,8923 8,8996 % 0,51  
Sterlin 9,6350 9,6833 % 1,06  
Frank 8,2311 8,2807 % 0,52  
Riyal 1,9910 2,0010 % 0,24  
daha fazla
17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 19,50  
Altın Gr. 472 472 5,68  
Cumhuriyet 3.123 3.170 25,00  
Tam 3.113 3.190 27,72  
Yarım 1.505 1.543 13,41  
Çeyrek 755 772 6,70  
Gümüş.Ons 27,12 27,16 0,43  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,12  
B. Petrol 39,69 39,69 -0,14  
Seans Raporu 17:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru