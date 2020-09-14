Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
Benzin fiyatına indirim geldi
14.09.2020 16:59
Son güncelleme : 14.09.2020 17:21
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
17:081.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
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1.110
En Düşük
1.103
17:087,4876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4984
En Düşük
7,4451
17:088,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 8,8950
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9119
En Düşük
8,8309
17:08471,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,57
|Açılış
|: 471,80
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|Önceki Kapanış
|: 466,23
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472,18
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KENT
|452,30
|9.393.311
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|171.389.239
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.432.895
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.525.069
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.140.395
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|117.622.556
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|170.671.959
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|FENER
|36,96
|323.508.714
|% -7,37
|
|TSPOR
|5,42
|99.649.383
|% -6,71
|
|KRDMD
|3,18
|2.335.941.726
|% 3,58
|
|SISE
|6,38
|963.282.783
|% 2,41
|
|PETKM
|4,30
|825.546.193
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,08
|460.023.958
|% 0,93
|
|ODAS
|2,65
|447.303.501
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,18
|2.335.941.726
|% 3,58
|
|IHLAS
|1,08
|460.023.958
|% 0,93
|
|PETKM
|4,30
|825.546.193
|% 1,18
|
|ODAS
|2,65
|447.303.501
|% 0,38
|
|SISE
|6,38
|963.282.783
|% 2,41
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4822
|7,4876
|% 0,20
|
|Euro
|8,8923
|8,8996
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,6350
|9,6833
|% 1,06
|
|Frank
|8,2311
|8,2807
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9910
|2,0010
|% 0,24
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|19,50
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|25,00
|
|Tam
|3.113
|3.190
|27,72
|
|Yarım
|1.505
|1.543
|13,41
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,12
|
|B. Petrol
|39,69
|39,69
|-0,14
|