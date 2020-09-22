Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.
Benzin fiyatına indirim geldi
22.09.2020 16:59
Son güncelleme : 22.09.2020 17:01
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,93 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,74 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 6,69 liraya, İzmir'de 6,95 liradan 6,76 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:451.095
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|ERSU
|5,28
|80.488.114
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.120.798
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|SEKUR
|13,25
|14.729.147
|% -9,99
|
|UFUK
|14,88
|1.933.213
|% -9,98
|
|SISE
|6,60
|1.476.887.350
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,26
|852.652.529
|% 2,52
|
|PETKM
|4,23
|615.494.936
|% 1,68
|
|ODAS
|2,60
|522.659.349
|% 4,84
|
|GARAN
|6,50
|431.004.156
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,26
|852.652.529
|% 2,52
|
|SISE
|6,60
|1.476.887.350
|% 0,76
|
|ODAS
|2,60
|522.659.349
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,01
|325.253.806
|% 2,03
|
|PETKM
|4,23
|615.494.936
|% 1,68
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6539
|7,6589
|% 0,35
|
|Euro
|8,9798
|8,9894
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7451
|9,7939
|% -0,10
|
|Frank
|8,3143
|8,3644
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0325
|2,0427
|% 0,17
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-0,80
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.175
|27,00
|
|Tam
|3.113
|3.190
|25,07
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|12,13
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|0,63
|
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