Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.
Benzin ve motorine indirim geldi
02.11.2020 16:32
Son güncelleme : 02.11.2020 16:35
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.
Petrol fiyatları sert geriledi
Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:18
|KRDMD
|3,41
|1.136.081.336
|% 10,00
|
|KARTN
|1.994,00
|11.852.336
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,08
|8.637.795
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.428.664
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|1.201.603
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|3.904.413
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|694.639
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.006.020
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|372.977
|% -9,97
|
|TACTR
|11,24
|646.154
|% -9,94
|
|TSKB
|2,57
|3.348.028.528
|% 0,78
|
|THYAO
|9,63
|1.460.236.684
|% 6,76
|
|ASELS
|17,95
|1.437.536.507
|% 7,16
|
|KRDMD
|3,41
|1.136.081.336
|% 10,00
|
|GARAN
|6,68
|939.032.480
|% 1,21
|
|TSKB
|2,57
|3.348.028.528
|% 0,78
|
|KRDMD
|3,41
|1.136.081.336
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,78
|389.218.530
|% 3,49
|
|SKBNK
|1,82
|305.051.497
|% 0,55
|
|THYAO
|9,63
|1.460.236.684
|% 6,76
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4376
|8,4406
|% 1,14
|
|Euro
|9,8291
|9,8352
|% 1,70
|
|Sterlin
|10,8864
|10,9410
|% 1,04
|
|Frank
|9,1562
|9,2113
|% 0,99
|
|Riyal
|2,2434
|2,2547
|% 1,12
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|13,48
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,43
|
|Cumhuriyet
|3.392
|3.443
|53,00
|
|Tam
|3.378
|3.462
|46,25
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|22,38
|
|Çeyrek
|819
|837
|11,18
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,18
|
|B. Petrol
|37,31
|37,31
|-0,63
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