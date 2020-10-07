Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorine zam
07.10.2020 16:34
Son güncelleme : 07.10.2020 17:06
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,91 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,86 liraya, İzmir'de 6,77 liradan 6,93 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 5,96 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,19 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 6,14 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 6,22 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:531.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 1.150
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|Önceki Kapanış
|: 1.154
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En Düşük
1.147
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En Yüksek
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,1278
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|: 1,31%
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|Açılış
|: 476,98
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|: 470,81
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479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:49
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.896.900
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.457.665
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|SISE
|6,78
|842.144.801
|% -1,02
|
|ASELS
|18,58
|835.369.451
|% 0,22
|
|PETKM
|4,35
|632.585.380
|% 1,16
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|485.047.962
|% 2,26
|
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|321.521.499
|% 4,35
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8578
|7,8633
|% 0,84
|
|Euro
|9,2435
|9,2513
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0972
|10,1478
|% 0,90
|
|Frank
|8,5480
|8,5995
|% 1,05
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,90
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|10,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:49
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-
16:58SARKY
Yüzde 9.10 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 481 adet işlem
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16:57NTHOL
Yüzde 4.80 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 832, 717 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, GARAN, TTKOM
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.07 ) 1, 054
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, BAYRK, BALAT, COSMO, AVOD, KLGYO, YAPRK, BASCM, ESCOM, PRKAB