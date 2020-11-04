Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorine zam
04.11.2020 16:47
Son güncelleme : 04.11.2020 16:50
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir'de 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:351.168
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En Düşük
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520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler16:33
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.906.417
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|64.085.122
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,96
|2.498.322.565
|% 0,14
|
|THYAO
|9,78
|1.194.991.577
|% 2,73
|
|KRDMD
|3,40
|1.158.356.132
|% 3,98
|
|TSKB
|2,17
|904.846.329
|% -5,65
|
|SISE
|6,46
|894.149.797
|% 0,94
|
|TSKB
|2,17
|904.846.329
|% -5,65
|
|GARAN
|6,96
|2.498.322.565
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,40
|1.158.356.132
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,33
|626.850.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|341.233.321
|% 1,17
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4412
|8,4449
|% 0,40
|
|Euro
|9,8913
|9,8998
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,9497
|11,0046
|% 0,34
|
|Frank
|9,2316
|9,2872
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2437
|2,2549
|% 0,43
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,57
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|-40,00
|
|Tam
|3.419
|3.505
|-32,87
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|-15,90
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|40,69
|40,69
|0,98
|
Seans Raporu
16:33
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16:45TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 9.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 816, 710 adet işlem
-
16:44KRGYO
Yüzde 8.81 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 461 adet işlem
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.07 ) 1, 283
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16:41XU100
Endeks 1, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 19, 664.00 milyon TL de
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16:40IDEAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 893 adet işlem