Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 12 kuruş indirim
23.10.2020 16:55
Son güncelleme : 23.10.2020 16:57
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,91 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,79 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,86 liradan 6,74 liraya, İzmir'de 6,93 liradan 6,81 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:401.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -11,45
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.186
16:407,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
16:409,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0454
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
16:40488,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,49
|Açılış
|: 488,48
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KONYA
|832,40
|222.509.138
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.490.220
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|35.929.922
|% 9,98
|
|PETUN
|26,92
|241.297.573
|% 9,97
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|YAPRK
|40,88
|7.086.429
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|77.130.142
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|65.062.483
|% -9,99
|
|TSKB
|1,83
|1.870.307.589
|% 5,78
|
|SISE
|6,80
|928.534.217
|% -0,58
|
|GARAN
|7,00
|857.062.937
|% -1,41
|
|KRDMD
|3,47
|608.167.702
|% -2,53
|
|KATMR
|3,58
|491.003.950
|% -9,82
|
|TSKB
|1,83
|1.870.307.589
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,84
|410.262.364
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,86
|377.311.275
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,47
|608.167.702
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,20
|333.705.489
|% -2,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9644
|7,9681
|% 0,38
|
|Euro
|9,4308
|9,4369
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3780
|10,4300
|% 0,21
|
|Frank
|8,7703
|8,8231
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1180
|2,1286
|% 0,36
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,18
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.219
|3.299
|34,80
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|16,83
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,42
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,08
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, ARCLK
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 38 kaybederek (% -1.05 ) 1, 072
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, KONTR, EUYO, KAPLM, CASA, EMKEL, KONYA, PETUN, OZRDN
-
16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, SUMAS, ARTI, KATMR, ALMAD, ITTFH, INFO, EMNIS, BALAT, YAPRK
-
16:53
KONYA, KARTN, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında