Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor.
Benzine 11 kuruş indirim geliyor
14.09.2020 10:13
Son güncelleme : 14.09.2020 10:15
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş indirim geliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
10:001.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.108
En Düşük
1.105
10:007,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4960
|
7,4958
En Düşük
7,4451
10:008,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0320
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8450
|
8,8874
En Düşük
8,8309
10:00468,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,23
|Açılış
|: 468,59
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DURDO
|19,20
|7.570.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,64
|485.714.307
|% 0,00
|
|GARFA
|11,05
|5.336.513
|% 0,00
|
|AGYO
|2,25
|7.661.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,92
|229.183.398
|% 0,00
|
|DURDO
|19,20
|7.570.620
|% 0,00
|
|ODAS
|2,64
|485.714.307
|% 0,00
|
|GARFA
|11,05
|5.336.513
|% 0,00
|
|AGYO
|2,25
|7.661.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,92
|229.183.398
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% 0,00
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 0,00
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 0,00
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4930
|7,4950
|% 0,30
|
|Euro
|8,8801
|8,8847
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,5769
|9,6249
|% 0,45
|
|Frank
|8,2110
|8,2605
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9912
|2,0011
|% 0,25
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,49
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,00
|