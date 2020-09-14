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Benzine 11 kuruş indirim geliyor

14.09.2020 10:13

Son güncelleme : 14.09.2020 10:15
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor.



Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş indirim geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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