Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor.
Benzine indirim geliyor
22.09.2020 09:18
Son güncelleme : 22.09.2020 09:22
Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6471
En Düşük
7,6111
18:058,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9969
En Düşük
8,9625
18:05470,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 469,90
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
468,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% 0,00
|
|PENGD
|3,24
|283.595.708
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,95
|29.608.444
|% 0,00
|
|SONME
|18,79
|18.346.446
|% 0,00
|
|HEKTS
|12,28
|101.951.120
|% 0,00
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% 0,00
|
|PENGD
|3,24
|283.595.708
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,95
|29.608.444
|% 0,00
|
|SONME
|18,79
|18.346.446
|% 0,00
|
|HEKTS
|12,28
|101.951.120
|% 0,00
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 0,00
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% 0,00
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% 0,00
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6403
|7,6436
|% 0,15
|
|Euro
|8,9744
|8,9866
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7529
|9,8018
|% -0,02
|
|Frank
|8,3188
|8,3690
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0325
|2,0427
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|0,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AKENR
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