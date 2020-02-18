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Bezos iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü verdi

18.02.2020 09:22

Son güncelleme : 18.02.2020 09:22
ABD`li e-ticaret devi Amazon`un CEO`su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.



AA

Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada iklim değişikliyle mücadelede bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemek için 10 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu.

İklim değişikliğin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirten Bezos, ''Hepimizin paylaştığı bu gezegendeki iklim değişikliğinin yıkıcı  etkileriyle mücadele etmek için hem bilinen yolları güçlendirmek hem de yeni  yollar keşfetmek için diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum.'' ifadesini  kullandı.

Bezos, ''Dünyayı kurtarabiliriz ancak bunun için büyük şirketler,  küçük şirketler, ulus devletler, küresel organizasyonlar ve bireylerdin birlikte  harekete geçmesi gerek. Dünya hepimizin ve onu gelin birlikte koruyalım.''  değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos'un servetinin 130  milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.




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