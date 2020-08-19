BİM, 2020 yılı satış beklentisi yüzde 23 artıştan yüzde 32 artışa yükseltildi.
BİM 2020 yılı satış beklentisini yükseltti
19.08.2020 07:30
Son güncelleme : 19.08.2020 07:31
BİM, 2020 yılına ait beklentilerini yukarı yönlü revize etti. BİM'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, yıllık satış beklentisi yüzde 23 (+-2) artıştan yüzde 32 (+-2) artışa yükseltildi.
Şirket FVAÖK marjı (020 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %8,2'ye (+-50 baz puan) tekabül etmektedir.) beklentisini yüzde 5,0'ten (+-0,5) yüzde 6,0'ya (+-0,5) çıkardı.
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0108
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3839
En Düşük
7,3518
18:058,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7756
18:05474,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,03
|Açılış
|: 474,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3746
|7,3829
|% 0,13
|
|Euro
|8,7965
|8,8187
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7384
|9,7872
|% 1,06
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|-8,41
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,58
|0,02
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,32
|