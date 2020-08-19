BİM 2020 yılı satış beklentisini yükseltti















BİM, 2020 yılına ait beklentilerini yukarı yönlü revize etti. BİM'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, yıllık satış beklentisi yüzde 23 (+-2) artıştan yüzde 32 (+-2) artışa yükseltildi.

Şirket FVAÖK marjı (020 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %8,2'ye (+-50 baz puan) tekabül etmektedir.) beklentisini yüzde 5,0'ten (+-0,5) yüzde 6,0'ya (+-0,5) çıkardı.