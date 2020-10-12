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Bitcoin 11 bin doların üzerinde tutundu

12.10.2020 08:42

Son güncelleme : 12.10.2020 09:28
Başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunu konuştuklarına ilişkin haberler üzerine 11,000 doları aşan Bitcoin`in haftalık kazancı yüzde 6.84`ü buldu.



Merkez bankalarının yanında, Twitter CEO’su Jack Dorsey’in finansal hizmetler ve mobil ödeme şirketi Square'in, yaklaşık 50 milyon dolara karşılık gelen 4,709 Bitcoin satın aldığını açıklaması da, başta kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olmak üzere, hemen tüm birimlerde alımı tetikledi.

Son 24 saatte ilk 100 birimin 75'i yükseldi ve yükselenlerdern dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Bitcoin son 24 saatte 0.51 artışla 11,396 dolara ve birimin piyasa hacmi de 211 milyar dolara yükseldi.

Dorsey yaptığı açıklamada, “kripto para biriminin bir ekonomik güçlendirme aracı olduğunu ve şirketin amacına uygun küresel bir para sistemine katılmanın bir yolu olduğunu” vurguladı.

Square’in CFO’su Amrita Ahuja da açıklamasında, Bitcoin’de gelecekte "daha yaygın bir para birimi" potansiyeli olduğuna inandıklarının altını çizerek, "Benimsendikçe, disiplinli bir şekilde daha fazla şey öğrenmek ve daha fazla katılmak istiyoruz. Geleceğe dayalı ürünler geliştiren bir şirket için bu yatırım, bu yolculuğun ilk adımıdır" dedi.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de 358.48 milyar dolar ile yeniden 350 milyar doları aştı.

Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi ise, geçen haftanın 121.66 milyar dolara kadar tırnmanan 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf hareketlerin etkisiyle, 40 milyar doların dü üzerinde düşüşle 77.72 milyar dolara kadar indi.

Toplam 7,371 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,932 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.51 artışla 11,396.50 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.79 artışla 374.61 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.24 artışla 0.25 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.48 artışla 240.20 dolar,

6.Binance Coin yüzde 3.24 artışla 29.00 dolar, 

7.Chainlink yüzde 4.86 artışla 10.82 dolar,

8.Polkadot yüzde 2.33 artışla 4.34 dolar,

9.Cardano yüzde 1.51 artışla 0.10 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.87 artışla 50.23 dolardan işlem görüyordu. 

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2 Ekim'de yayınladığı raporda, dijital euro çıkarma konusunun ciddi bir şekilde değerlendirildiği ve 2021’in ortalarına kadar çalışmalara başlanacağı ifade edildi. 

Dijital euronun bireysel ödemeleri nasıl etkileyeceği ve gelecekte ödemeleri nasıl koruyabileceğine ilişkin öngörülerin yer aldığı raporda, sanal para birimlerinin Eurosystem ile uyum içinde çalışabilmesine ilişkin senaryoya da yer verildi.

ECB'nin, dijital para konusuna ilişkin tüm sorulara yanıt bulunması amacıyla 2021 ortalarına kadar bir çalışma da başlatabileceğinin altı çizilen rapora göre, söz konusu program öncelikle dijital euronun geliştirilmesi ve test çalışmaları gibi aşamaları içerebilir.

Raporda, program kapsamında, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin ve paydaşların görüşlerinin de alınması gerekeceğinin belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, 10 Eylül'de yaptığı konuşmada, Eurosystem'in dijital avro hakkında kararını henüz vermediğini, bunu desteklediğini ancak bunun itibari para birimlerinin yerini almayacağını söylemişti.


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