Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bitcoin 12,000 doları aştı

21.10.2020 11:52

Son güncelleme : 21.10.2020 11:58
Spot piyasalardaki alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,000 doları aştı. Analistlere göre bu gelişme, vadeli borsalara kıyasla, spot borsalardaki primin etkisini gösteriyor.



DHA

Kıdemli emtia piyasaları analisti Mike McGlone, finans politikalarının önümüzdeki aylarda Bitcoin'i nasıl yönlendirebileceğini şöyle açıkladı:

"ABD seçimlerinde potansiyel bir Joe Biden başkanlığı, Bitcoin fiyatının daha fazla yükselmesini destekleyecektir."

ABD'de yeni yönetimin, Donald Trump yönetiminin kripto para piyasaları üzerindeki olumsuz etkisini kıracağını vurgulayan McGlone, böylece Bitcoin'in ana akım para piyasalarına yönlendireceğini ve borsa yatırım fonları (ETF) şansını da geliştireceğini ekledi.

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.28 artışla 12,235 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 226.62 milyar dolar ile yeniden 220 milyar doları aştı.

Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, büyük ölçüde düşen kripto para piyasalarındaki işlemler, yeniden yükselmeye başladı ve 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 25 milyar dolara yakın artışla 99.6 milyar dolara çıkarak, 100 milyar dolar sınırına dayandı.

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 70 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 4 tanesi düşenler arasındaydı.

Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 364.63 milyar dolardan 374.74 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,461 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,702 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.28 artışla 12,235.16 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.14 artışla 380.43 dolar,

3.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.53 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.39 artışla 251.09 dolar,

6.Binance Coin yüzde 1.14 düşüşle 29.59 dolar,

7.Chainlink yüzde 3.62 düşüşle 10.47 dolar,

8.Polkadot yüzde 1.33 artışla 4.04 dolar,

9.Cardano yüzde 2.47 düşüşle 0.10 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.73 artışla 49.09 dolardan işlem görüyordu.


ETİKETLER
bitcoinlitecoincardona




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:431.218
Değişim :  0,67% |  8,06
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.214
BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 17,16 5.584.520 % 10,00  
KARTN 1.023,40 1.529.983 % 10,00  
FORMT 8,80 6.712.490 % 10,00  
BMELK 12,87 209.331 % 10,00  
BEYAZ 11,00 442.662 % 10,00  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Dolar 7,8366 7,8413 % -0,31  
Euro 9,2906 9,2950 % -0,05  
Sterlin 10,1888 10,2399 % 0,37  
Frank 8,6296 8,6816 % -0,05  
Riyal 2,0829 2,0933 % -0,36  
daha fazla
11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 12,58  
Altın Gr. 483 483 1,13  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 0,38  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,07  
B. Petrol 42,46 42,46 -0,70  
Seans Raporu 11:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru