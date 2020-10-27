Bitcoin 13,000 dolarda













DHA

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 85 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden yedi tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin ise, son 24 saatte 0.14 artışla 13,177 dolara yükseldi ve bir haftalık kazancı yüzde 11.8 oldu.

Kripto para yatırımcılarında Bitcoin'lerini PayPal'de saklama konusunda kararsızlık olsa da, özellikle Bitcoin'in bu yolla büyük bir yaygınlık engelini atlattığına ilişkin görüş birliği oluştu. Facebook'un kripto para birimi Libra'nın kurucularından David Marcus da bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi:

"Giderek daha fazla ana akım finansal hizmetler oyuncusunun kripto trenine bindiğini görmek heyecan verici" diyen Marcus, PayPal'in yaptığı duyurunun ardından birçok bankanın da bu gelişmeden yola çıkarak, piyasaya girme konusunda ilerlediklerini vurguladı.

Kripto para piyasalarda, 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf işlemler nedeniyle 77.55 milyar dolara çekildikten sonra, son 24 saatte 93.98 milyar dolara yükseldi.

Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, hafta sonunda 402.51 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 400 milyar doları aştıktan sonra, yeni haftanın ikinci işlem gününe 395.05 milyar dolarda başladı.

Toplam 7,519 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,797 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.14 artışla 13,177.31 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.64 düşüşle 393.81 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.68 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 3.99 düşüşle 260.09 dolar,

6.Chainlink yüzde 4.46 düşüşle 11.85 dolar,

7.Binance Coin yüzde 3.93 artışla 31.58 dolar,

8.Polkadot yüzde 9.72 artışla 4.78 dolar,

9.Litecoin yüzde 2.53 düşüşle 56.84 dolar,

10.Cardano yüzde 2.39 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Token’ları bir şirketin sermaye yapısına yerleştirmek" şöyle anlatıldı:

"Sistem token’ları/coin’leri yüksek ihtimal sermaye yapısından çıkarılır. Bir sistem coin’i sahibine uygulamayla ilgili faydalar sağlayarak ihraççının ayrılmaz bir parçası olur ancak borç/sermaye yapısının dışında kalır.

• Bir menkul kıymet token’ı, bir özsermaye/borç benzeri veya token’laştırılmış ve üstünde yapılan tüm işlemlerin kaydını tutmak için blokzincir (veya herhangi başka bir tür dağıtık defter teknolojisi) kullanan bir hibrit borç menkul değeri temsil edebilir. Bu anlamda bir menkul kıymet token’ını uygun sermaye sınıfına atfetmek çok kolaydır. Bu, borcu temsil ettiği zaman 3. sıradaki kıdemli teminatsız borç sınıfından başlamak ve özsermayeyi temsil ettiğinde de en aşağıdaki 7. sıraya doğru inmek şeklindedir.

• Hizmet token’ları ön ödemeli bir hizmet olduğundan, ihraççının fiili kazanılmamış geliri niteliğinde 3. sıradaki kıdemli teminatsız borç sınıfına girebilir.

• Stablecoin ve varlık destekli token’ların her ikisi de eğer bir token sahibi altta yatan varlık üstünde –bu varlığın kendisi işleme girmeden– hak sahipliği kazanıyorsa sermaye hiyerarşisinin bir parçası olarak düşünülebilirler. Bu durumda token sahipleri kıdemli teminatlı alacaklı olarak görülür (ihraççının sermaye yapısındaki 2. sıra)."