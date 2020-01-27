Bitcoin 8,500 doların üzerinde













DHA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun coronavirüs salgınının yayılma gücünün arttığı ve enfeksiyonların artacağı uyarıları küresel yatırımcıları endişelendirdi. Çin sağlık yetkililerine göre salgın sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 80’e ulaşırken, Avustralya ve Tayland’da da vakaların görüldüğü açıklandı.



Çin’de ise salgından etkilenen kişi sayısı toplamda 2,744 olurken, şu an karantina altına alınan virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kenti valisi Zhou Xianwang ise söz konusu salgının ortaya çıkışından bu yana beş milyon kişinin kentten ayırıldığını söyledi.

Bunun yanında Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) son anketi, merkez bankaları tarafından oluşturulan dijital para birimi (central bank digital currencies-CBDC) çalışmalarına gelişmiş ekonomilerin öncülük ettiğini gösterdi. BIS raporu, dünya genelinde merkez bankalarının yüzde 80’inin “CBDC’lere yönelik yoğun çalışmalar” yaptığını ortaya koyarken, söz konuşu çalışmaların henüz ispat düzeyinde olduğuna dikkat çekti:

“Henüz yalnızca birkaç gelişmiş ekonomide merkez bankalarının CBDC’lere yönelik çalışmalarında ilerleme kaydettiğini görüldü Buna rağmen bu çalışmalar, önceki beklentilerin oldukça üzerinde hız kazandı.”

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.30 artışla 8 bin 606 dolara yükseldi ve 156 milyar 507 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8’ini oluşturdu.

Toplam 5,067 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 83’ü yükselirken, piyasadaki artışa son 24 saatte yüzde 17.57 ile 35’inci sıradaki Bitcoin Gold öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 11.58 ile en çok Bitcoin Cash yükseldi.

Altcoinlerdeki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.59 artışla 237 milyar 845 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 89 milyar 154 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.30,

- Ethereum yüzde 2.56,

- Ripple yüzde 2.07,

- Bitcoin Cash yüzde 11.58,

- Bitcoin SV yüzde 3.86,

- Tether yüzde 0.25,

- Litecoin yüzde 3.58,

- EOS yüzde 4.16,

- Binance Coin yüzde 0.95,

- Stellar yüzde 0.30 yükseldi.