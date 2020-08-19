Bitcoin ne kadar oldu?













DHA

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 88'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi, hızla yükselerek Salı günü ulaştığı 383.74 milyar dolardan, son 24 saatte 16 mlyar dolar eriyerek 367.74 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında, yeni haftanın başında 100 milyar doların da altına gerileyerek 95.14 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi de, Salı günü 119.21 milyar dolara tırmandıktan sonra, son 24 saatte yaklaşık 7.5 milyar dolar daralarak 111.71 milyar dolara geriledi.

Toplam 6,507 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,720 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.71 düşüşle 11,815.79 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.58 düşüşle 413.82 dolar,

3.XRP yüzde 7.27 düşüşle 0.29 dolar,

4.Tether yüzde 0.34 artışla 1.01 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 6.79 düşüşle 297.08 dolar,

6.Chainlink yüzde 8.46 düşüşle 15.61 dolar,

7.Litecoin yüzde 5.27 düşüşle 63.05 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 8.24 düşüşle 210.85 dolar,

9.Cardano yüzde 6.37 düşüşle 0.13 dolar,

10.Binance Coin yüzde 3.49 düşüşle 22.62 dolardan işlem görüyordu.

Cointelegraph piyasalar analisti filbfil, “Hala bir yükseliş trendindeyiz bu neden olumlu görüşe yatkınım" derken, analist Michael van de Poppe ise 12 bin dolardan geri çekilmenin Bitcoin/dolar paritesi için daha güçlü bir geri çekilmeyi tetikleyebileceğini söyledi.

Van de Poppe, 12 bin dolar nihayet desteğe dönüştürülmeden önce 10,500 dolardan bir sekmenin olası olduğunu söyledi.