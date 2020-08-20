Bitcoin ne kadar oldu?













DHA

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.72 düşüşle 11,721.50 dolara indi. Böylece, Bitcoin'in piyasa hacmi de 218.17 milyar dolardan 216.44 dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında Salı günü ulaştığı 383.74 milyar dolardan, 367.74 milyar dolara geriledikten sonra, son 24 saatte yaklaşık 4.7 milyar dolar daha daralarak 364.06 melyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında, Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolar düşüşle, 100 milyar doların da altına inerek 99.65 milyar dolara çekildi.

Toplam 6,521 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,819 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.72 düşüşle 11,721.50 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.20 düşüşle 404.31 dolar,

3.XRP yüzde 1.66 düşüşle 0.28 dolar,

4.Tether yüzde 0.26 düşüşle 1.00 dolar,

5.Chainlink yüzde 5.22 artışla 16.28 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.11 düşüşle 290.90 dolar,

7.Litecoin yüzde 1.06 düşüşle 62.21 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 2.27 düşüşle 205.53 dolar,

9.Cardano yüzde 2.73 düşüşle 0.12 dolar,

10.Binance Coin yüzde 1.27 düşüşle 22.22 dolardan işlem görüyordu.

ABD merkezli kripto borsası Gemini, Birleşik Krallık'ın kripto şirketlerinin faaliyetlerini bildirmeleri gerektiğine ilişkin kararı üzerine, Bu ülkedeki şubesini,Finansal Yürütme Kurumu'na (Financial Conduct Authority - FCA) gerekli kayıtları yaptırdı.

Birleşik Krallık, kara para aklamayı önleme kurallarını bu yılın başlarında Avrupa Birliği'nin beşinci AML Direktifi (AMLD5) ile değiştirdi.

Güncellenen yönerge, Birleşik Krallık'taki yeni ve mevcut kripto işletmelerinin, herhangi bir kripto varlık faaliyeti gerçekleştirmeden önce FCA'ya kaydolmasını gerektiriyor.

Mevcut işletmelere, n söz konusu kayıtları yaptırmak için 10 Ocak 2021'e kadar süre verildi.