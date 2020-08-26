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Bitcoin ne kadar oldu?

26.08.2020 08:37

Son güncelleme : 26.08.2020 08:48
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.62 düşerek 11,391.40 dolara geriledi; böylece, piyasa hacmi de yaklaşık 6 milyar dolarlık kayıpla 210.41 milyar dolara düştü.



DHA

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 81'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenlerin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü indiği 364.63 milyar dolardan, Salı günü biraz toparlanarak 366.7 milyar dolara yükseldikten sonra yeni günde 356.03 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında, geçen hafta Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, Pazartesi günü 80 milyar doların da altına, 77 milyar dolara kadar indikten sonra toparlanarak, 111,29 milyar dolar ile bir hafta önceki düzeyine döndü.

Toplam 6,572 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,890 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.62 düşüşle 11,391.40 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.91 düşüşle 386.23 dolar,

3.XRP yüzde 2.95 düşüşle 0.27 dolar,

4.Tether yüzde 0.08 düşüşle 1.00 dolar,

5.Chainlink yüzde 3.07 düşüşle 14.65 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 4.02 düşüşle 275.57 dolar,

7.Litecoin yüzde 5.22 düşüşle 58.07 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 4.50 düşüşle 192.25 dolar,

9.Cripto.com Coin yüzde 2.58 düşüşle 0.16 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.20 düşüşle 22.28 dolardan işlem görüyordu.

Çin Komunist Partisi, blockchain teknolojisinin ülke genelinde sosyal hizmetler inovasyonu için kilit bir araç olduğunu belirtti.

Çin yönetiminin yayınladığı bir belge, "insan merkezli yaklaşımı" yansıtıyor ve temel sosyal koruma ve hizmetler, acil durum yardımları ve kaynak dağıtımı sağlamak için kapsamlı bir strateji sunuyor.

Cointelegraph'ın haberine göre, bu vizyonun kilit noktasında ise, partinin belge boyunca bahsettiği modern teknolojiler ve dijitalleşmenin oynadığı rol yer alıyor.

Çin yönetiminin hedefleri arasında ülke genelinde bağlanabilirliği sağlamak ve sosyal güvenlik sistemlerini dijitalleştirmek yer alıyor. Yönetim, bu hedef doğrultusunda blockchain, yapay zeka, büyük veri ve 5G gibi teknolojileri kullanmayı planlıyor.


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