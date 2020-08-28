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Bitcoin yatay seyrediyor

28.08.2020 08:44

Son güncelleme : 28.08.2020 08:54
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell`ın konuşmasının hemen ardından hızla tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 11,570 dolara kadar çıktı. Ancak, Bitcoin, daha sonra gelen satışlarla yeniden eski düzeylerine döndü.



Bitcoin, son 24 saatte değişmeyerek, 11,399.61 dolar ile, 24 saat önceki 11,400 düzeyinde ve piyasa hacmi de 210.5 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Kripto para piyasalarında, Pazartesi günü 77 milyar dolara kadar indikten sonra, hafta ortasında toparlanarak 111,29 milyar dolar ile bir hafta önceki düzeyine dönen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 97.97 milyar dolar ile 100 milyar doların altında kaldı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 73'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 7 birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Perşembe günü hafif yükselerek çıktığı 356.85 milyar dolardan hafif geri çekilerek 355.65 milyar dolara döndü.

Toplam 6,598 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,999 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.00 artışla 11,399.61 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.81 artışla 387.12 dolar,

3.XRP yüzde 3.37 düşüşle 0.26 dolar,

4.Tether yüzde 0.10 düşüşle 1.00 dolar,

5.Chainlink yüzde 3.32 düşüşle 14.67 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.81 düşüşle 266.28 dolar,

7.Litecoin yüzde 1.98 düşüşle 56.65 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 1.67 düşüşle 186.98 dolar,

9.Binance Coin yüzde 4.52 artışla 23.26 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 0.27 düşüşle 0.16 dolardan işlem görüyordu.

Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumundaki konuşmasında, enflasyonun Fed'in hedeflediği yüzde 2.0'den yukarı çıkmasına izin verileceğini, ancak, bunun yalnızca geçici bir süreliğine olacağını belirtti:

"Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir."


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