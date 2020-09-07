Değeri son üç haftada kesintisiz şekilde 12,400 doların üzerinden gerileyen Bitcoin, Pazartesi günü yüzde 2.0`nin de üzerinde gerileyerek 10,000 doların altına indi.
Bitcoin yeniden 10,000 doların altına geriledi
07.09.2020 17:42
Son güncelleme : 07.09.2020 17:50
DHA
Piyasa verilerine göre, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin Pazartesi günü son 24 saat içinde yüzde 3.44 düşüşle 9,904.54 dolara kadar indikten sonra hafif toparlayarak 10,000 dolar sınırına döndü. Yüksek hacim bakımından ikinci sırada olan Ethereum da aynı sırada yüzde 7.38 düşüşle 326.85 dolara kadar indi.
CoinDesk'in sorularını yanıtlayan Three Arrows Capital CEO'su Su Zhu, Bitcoin önderliğindeki bu genel düşüşlerin, yatırımcılar tarafından "tipik bir boğa piyasası geri çekilmesi" olarak nitelendirildiğine işaret ederek, bu durumun çoğunlukla, büyük arzı karşılamak için çok sayıda yeni günlük alıcının piyasalara girdiği zamanlarda oluştuğunu vurguladı.
Zhu ayrıca, Cuma günkü tweet'inde, piyasaların "yerel coşkudan sonra bir boğa piyasasında üçte bir veya daha fazlasını geri çekeceği" yönündeki iyimser beklentilerini dile getirdi.
17:341.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.097
En Düşük
1.090
17:347,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4655
En Düşük
7,4198
17:348,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
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8,8379
En Düşük
8,7626
17:34462,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 462,79
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:32
|YYAPI
|0,99
|16.051.690
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.261.533
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.753.539
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.989.363
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.989.363
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.712.883
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|4.985.462
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.783.294
|% -9,89
|
|GSRAY
|3,90
|1.091.293.077
|% 8,33
|
|SISE
|6,30
|799.171.195
|% 0,64
|
|TURSG
|6,08
|749.156.979
|% 2,18
|
|FENER
|40,72
|748.468.116
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|705.402.433
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|705.402.433
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,90
|1.091.293.077
|% 8,33
|
|ADESE
|2,14
|298.239.290
|% 4,90
|
|PETKM
|4,02
|538.165.514
|% 2,55
|
|SISE
|6,30
|799.171.195
|% 0,64
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4597
|7,4655
|% 0,43
|
|Euro
|8,8278
|8,8330
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7983
|9,8474
|% -0,44
|
|Frank
|8,1214
|8,1703
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9838
|1,9938
|% 0,39
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.059
|3.135
|-5,27
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-2,55
|
|Çeyrek
|741
|758
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,71
|
Seans Raporu
17:32
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17:46DESPC
Yüzde 4.15 oranında artışla 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 274, 256 adet işlem
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17:45XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 10, 136.00 milyon TL de
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