Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerinde













DHA

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 50'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşen birimlerin ikisi ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in piyasa hacmi de, 188.47 milyar dolardan 190.05 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 158.98 milyar dolardan 168.96 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de, hafta başındaki genel satışların etkisiyle indiği 326.59 milyar dolardan, birimlerin yarısında gerçekleşen yükselişlerin de etkisiyle 330.42 milyar dolara yükseldi.

Toplam 6,941 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,737 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.97 artışla 10,283.07 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.96 düşüşle 345.74 dolar,

3.Tether yüzde 0.00 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.27 artışla 0.24 dolar,

5.Chainlink yüzde 1.17 artışla 12.41 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.57 artışla 227.26 dolar,

7.Polkadot yüzde 4.15 düşüşle 4.46 dolar,

8.Bitcoin SV yüzde 5.26 artışla 175.19 dolar,

9.Binance Coin yüzde 2.39 artışla 22.42 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.28 artışla 48.45 dolardan işlem görüyordu.

CoinDesk'in sorularını yanıtlayan Three Arrows Capital CEO'su Su Zhu, Bitcoin önderliğindeki bu genel düşüşlerin, yatırımcılar tarafından "tipik bir boğa piyasası geri çekilmesi" olarak nitelendirildiğine işaret ederek, bu durumun çoğunlukla, büyük arzı karşılamak için çok sayıda yeni günlük alıcının piyasalara girdiği zamanlarda oluştuğunu vurguladı.

Zhu ayrıca, Cuma günkü tweet'inde, piyasaların "yerel coşkudan sonra bir boğa piyasasında üçte bir veya daha fazlasını geri çekeceği" yönündeki iyimser beklentilerini dile getirdi.