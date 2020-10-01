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Bitcoin`in piyasa hacmi 200 milyar doları aştı

01.10.2020 08:45

Son güncelleme : 01.10.2020 09:27
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.72 artışla 10,828 dolara yükseldi ve piyasa hacmi, 200.37 milyar dolar ile 200 milyar doları aştı.



DHA

Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, haftanın ikinci günü gelen yeni satış dalgasıyla 15 milyar dolar düşüşle 344.6 milyar dolara kadar geriledikten sonra, hafta ortasında hafif toparlanarak 345.52 milyar dolara döndü ve son 24 saatte yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 348.33 milyar dolara çıktı. 

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 19'unun değeri son 24 saatte düştü; ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Kripto para piyasalarında hafta başında yaşanan genel satış dalgasıyla, 113 milyar doları aşan 24 saatlik işlem hacmindeki düşüş son 24 saatte de sürdü ve yaklaşık 19 milyar dolar düşüşle 78.37 milyar dolara düşerek 80 milyar doların da altına indi.

Toplam 7,262 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,573 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.72 artışla 10,828.45 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.85 artışla 362.83 dolar,

3.Tether yüzde 0.11 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.53 artışla 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.23 artışla 228.86 dolar,

6.Binance Coin yüzde 1.36 artışla 28.88 dolar, 

7.Polkadot yüzde 0.37 artışla 4.40 dolar,

8.Chainlink yüzde 1.16 artışla 10.02 dolar,

9.Bitcoin SV yüzde 1.96 artışla 175.30 dolar,

10.Cardano yüzde 5.13 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu. 

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmada, "blokzincirler arasındaki ayrım" şöyle tanımlanıyor:

"Bütün açık blokzincirler aynı özellikte değildir. Bitcoin ve Ethereum gibi dominant zincirler iş kanıtlı model (proof-of-work, madenciler token ödülü karşılığında ağa işlemleri onaylayarak katkıda bulunurlar) ile çalışırken işlem onayında farklı metotlar kullanan, daha az enerji tüketen yoğun modelleri geliştirmek için önemli kaynaklar ayrılmaktadır. 

Detaya girmemekle birlikte, işlemleri doğrulamak/onaylamak bir blokzincirin güvenliği için zorunlu olduğundan bu ayrımları anlamak oldukça önemlidir. 

Blokzincirin güvenliğinde büyüklük de (madencilikle bulunan blok sayısı ve işlem gücü) önemli bir faktördür."


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