GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BMW `üretim molasını` uzattı

06.04.2020 10:19

Son güncelleme : 06.04.2020 17:57
Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki fabrikalarında araç üretiminin geçici durdurulması sürecini 30 Nisan`a uzattı. Öte yandan BMW`nin araç satışları da ilk çeyrekte yüzde 20,6 azaldı.



AA

BMW’den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa ve Kuzey Amerika tesislerinde araç üretim faaliyetlerinin askıya alınması sürecinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 2 hafta uzatılarak 30 Nisan'a alındığı  bildirildi.

Öte yandan, BMW Grubu yaptığı açıklamada, dünya genelinde satışlarının  yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 azalarak 477 bin 111  adede gerilediğini bildirdi.

İlk çeyrekte BMW'nin satışları salgının başladığı Çin'de yüzde 30,9,  Avrupa'da yüzde 18,3 ve ABD'de yüzde 17,4 düştü.

BMW, Avrupa perakende satış mağazalarının yaklaşık yüzde 80'inin ve  ABD'deki mağazalarının da yüzde 70'inin Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçici  olarak kapatıldığı da duyurdu.

ARAÇ SATIŞLARI AZALDI

BMW'nin 2020 ilk çeyrekte araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 477 bin 111 oldu.

Avrupa'da satışlar yüzde 18,3 azalırken, Çin'de satışlar yüzde 30,9 ve ABD'de yüzde 17,4 geriledi.

BMW'nin Avrupa'daki satış bayilerinin yaklaşık yüzde 80'i, ABD'de ise yüzde 70'i corona virüs salgını nedeniyle kapalı.

S&P, BMW'NİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, corona virüs salgınının global araç talebinde yol açtığı hızlı düşüş nedeniyle BMW'nin kredi notunu düşürdüğünü açıklamıştı.

S&P, BMW'nin notunu A+'dan A'ya çekmişti.









uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.071
Değişim :  2,81% |  2.518,52
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
92.158 En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3180 8,3597 % 0,97  
Frank 6,9033 6,9449 % 0,61  
Riyal 1,7988 1,8078 % 0,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.656 36,29  
Altın Gr. 359 360 9,07  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,85 14,89 0,48  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,11  
B. Petrol 32,78 32,78 -1,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru