BNP Paribas`ın karı geriledi















Analistler, BNP'nin üçüncü çeyrekte 1,57 milyar euro net kar elde etmesini, gelirlerinin ise 10,66 milyar euro olmasını bekliyorlardı.

Yılın ilk 9 ayına bakıldığında ise BNP Paribas'ın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 azaldı.

Banka, yılın tamamında karında yüzde 15-20 arasında düşüş yaşanacağı beklentisini değiştirmedi.