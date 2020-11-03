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BNP Paribas`ın karı geriledi

03.11.2020 09:15

Son güncelleme : 03.11.2020 09:17
Fransa`nın en büyük bankası BNP Paribas`ın üçüncü çeyrekte net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 düşüş göstererek 1,89 milyar euro oldu. Aynı dönemde bankanın gelirleri ise büyük bir değişim göstermeyerek 10,89 milyar euro oldu.



Analistler, BNP'nin üçüncü çeyrekte 1,57 milyar euro net kar elde etmesini, gelirlerinin ise 10,66 milyar euro olmasını bekliyorlardı.

Yılın ilk 9 ayına bakıldığında ise BNP Paribas'ın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 azaldı.

Banka, yılın tamamında karında yüzde 15-20 arasında düşüş yaşanacağı beklentisini değiştirmedi.


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