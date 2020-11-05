İngiltere Merkez Bankası (BoE), varlık alım hedefini 150 milyar sterlin artırdığını duyurdu.
İngiltere ekonomiye 150 milyar sterlin enjekte edecek
05.11.2020 12:41
Son güncelleme : 05.11.2020 13:03
BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verildiği, varlık alım programının 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkarıldığı bildirildi.
Banka'nın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, kararın oy birliği ile alındığı belirtilerek, bu yılın sonunda İngiliz ekonomisinin yüzde 11 seviyesinde daralması, 2021'de ise yüzde 7,25 büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.
Tutanaklarda, İngiltere'de işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 seviyesine ulaşarak zirve yapabileceği kaydedildi.
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|16,10
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