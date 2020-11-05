Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BoE faiz oranını değiştirmedi

05.11.2020 10:07

Son güncelleme : 05.11.2020 10:30
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmezken, varlık alım programını tahminlerin üzerinde artırdı.



BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,10 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BoE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu. BoE, faizleri değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı.

BoE, Varlık Alım Programını piyasa tahmininin üzerinde 895 milyar sterline yükseltti. Piyasada 745 milyar sterlin olan programın 825 milyar sterline çıkarılması bekleniyordu. Varlık alımının 875 milyar sterlin kısmı tahvil alımlarından oluştu. Tahvil alım programı 50 milyar sterlin artırılmış oldu.

Bilgi Notları:

- BoE en son Mart ayında faiz oranını 15 baz puan indirdi.
- BoE son 6 toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.
- Ülkede En son yıllık tüketici fiyatları %0,5, çekirdek tüketici fiyatları %1,3 olarak açıklanmıştı.
- BoE'nin enflasyon hedefi %2,0 seviyesinde bulunuyor.
- BoE'nin 2020 ve 2021 yılları toplantı takvimi:
17.12.2020
04.02.2021
18.03.2021
06.05.2021
24.06.2021
05.08.2021
23.09.2021
04.11.2021
16.12.2021


ETİKETLER
boefaizkarar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:181.176
Değişim :  0,69% |  8,03
Açılış :  1.173  
Önceki Kapanış :  1.168  
En Yüksek
1.176 En Düşük
1.170
BIST En Aktif Hisseler10:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 3,41 2.545.152 % 10,00  
EGEEN 1.345,30 23.104.068 % 10,00  
PKENT 786,50 26.741 % 9,98  
MEGAP 14,90 3.530.898 % 9,96  
MEGAP 14,90 3.530.898 % 9,96  
daha fazla
10:17 Alış Satış %  
Dolar 8,4709 8,4783 % 0,67  
Euro 9,9548 9,9628 % 0,84  
Sterlin 10,9672 11,0222 % 0,59  
Frank 9,2598 9,3156 % 0,73  
Riyal 2,2523 2,2636 % 0,61  
daha fazla
10:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 6,00  
Altın Gr. 520 521 4,65  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 0,40  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,15  
B. Petrol 40,57 40,57 -0,65  
Seans Raporu 10:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru