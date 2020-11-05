BoE faiz oranını değiştirmedi















BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,10 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BoE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu. BoE, faizleri değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı.

BoE, Varlık Alım Programını piyasa tahmininin üzerinde 895 milyar sterline yükseltti. Piyasada 745 milyar sterlin olan programın 825 milyar sterline çıkarılması bekleniyordu. Varlık alımının 875 milyar sterlin kısmı tahvil alımlarından oluştu. Tahvil alım programı 50 milyar sterlin artırılmış oldu.

Bilgi Notları:

- BoE en son Mart ayında faiz oranını 15 baz puan indirdi.

- BoE son 6 toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

- Ülkede En son yıllık tüketici fiyatları %0,5, çekirdek tüketici fiyatları %1,3 olarak açıklanmıştı.

- BoE'nin enflasyon hedefi %2,0 seviyesinde bulunuyor.

- BoE'nin 2020 ve 2021 yılları toplantı takvimi:

17.12.2020

04.02.2021

18.03.2021

06.05.2021

24.06.2021

05.08.2021

23.09.2021

04.11.2021

16.12.2021