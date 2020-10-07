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Boeing`den 11 yıl sonra bir ilk!

07.10.2020 08:02

Son güncelleme : 07.10.2020 08:17
Boeing, 2009 yılından bu yana ilk kez gelecek 20 yıla ilişkin uçak talep tahminlerini düşürdü.



ABD merkezli ticari uçak üreticisi Boeing, gelecek 20 yıla ilişkin uçak talebini 2009 global finansal krizinden bu yana ilk kez düşürdü.

Boeing, koronavirüs salgınının küresel havacılık sektöründe yarattığı şoka işaret ederek gelecek 20 yılı için ticari uçak talebi tahminini yüzde 2 azaltarak 44 bin 40'tan 43 bin 110'a indirdi.

Boeing ayrıca, bu 20 yıllık dönemin ilk 10 yılında uçak talebinin çok daha hızlı düşeceğini belirterek 2020-2029 döneminde uçak talebinin geçen yıl yapılan 10 yıllık tahmine göre yüzde 10,7 azalarak 20 bin 550'den 18 bin 350'ye gerileyeceğini öngördü.


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