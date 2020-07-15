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BoJ para politikasını değiştirmedi

15.07.2020 10:09

Son güncelleme : 15.07.2020 10:09
Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Mart 2021`de biten mali yıla ilişkin daralma beklentisini yüzde 3-5 aralığından yüzde 4,5-5,7 aralığına yükseltti.



AA

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de  bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet  tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180  milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini  duyurdu.

Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon yenlik şirket  bonosu alımlarına da devam edeceğini, ayrıca Mart 2021 sonuna kadar her biri için  7,5 trilyon yenlik ek alım yapacağını anımsattı.

BoJ'un kararlarını açıkladığı metinde, yüzde 2 enflasyon hedefine  ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam  edileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde  hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz.  Banka, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal  istikrarını sürdürmeye devam edecektir. Şimdilik banka, Kovid-19'un etkisini  yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan  çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha  düşük seviyede kalması beklenmektedir." 

EKONOMİK BEKLENTİLER

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve  beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı. 

Japonya ekonomisinin bu yılın ikinci yarısından itibaren kademeli  toparlanmasının beklendiği aktarılan  metinde, ancak Kovid-19 salgınının dünya  çapında yayılmaya devam etmesi nedeniyle söz konusu toparlanma hızının ılımlı  olacağı kaydedildi.

Ekonomik aktivite ve fiyat görünümünün, Kovid-19'un yurt içi ve yurt  dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin büyüklüğüne bağlı olarak değişebileceği  vurgulanan metinde, bu nedenle son derece belirsiz bir tablo bulunduğu ifade  edildi.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde  eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığından, yüzde eksi 0,6 ila yüzde eksi 0,4  aralığına revize etti. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda  ise daha önce 2020 için yüzde eksi 0,8 ila yüzde eksi 0,4 aralığında bulunan  enflasyon beklentisi yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,5 olarak güncellendi.

Banka, 2020 mali yılı için reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)  beklentisini yüzde eksi 5 ila yüzde eksi 3 aralığından, yüzde eksi 5,7 ila yüzde  eksi 4,5 aralığına genişletti.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 2,8-3,9 olarak duyurulan 2021  büyüme beklentisi de yüzde 3-4 bandına revize edildi.




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