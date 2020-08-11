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Borsa, güne yükselişle başladı

11.08.2020 10:06

Son güncelleme : 11.08.2020 11:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.082,24 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,72 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.082,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.075,52 puana çıktı ve böylece günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.070 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD başta olmak üzere yeni teşvik beklentilerinin artmasıyla dünya borsalarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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BIST USD EURO ALTIN
11:241.097
Değişim :  1,96% |  21,05
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.098 En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler11:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,81 238.067 % 15,45  
MEGAP 3,81 238.067 % 15,45  
KUTPO 31,46 9.925.212 % 10,00  
RTALB 62,70 76.822.284 % 10,00  
ALCAR 94,60 5.111.949 % 10,00  
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11:22 Alış Satış %  
Dolar 7,2948 7,2995 % -0,52  
Euro 8,5848 8,5942 % -0,25  
Sterlin 9,5286 9,5764 % -0,37  
Frank 7,9592 8,0071 % -0,28  
Riyal 1,9411 1,9509 % -0,49  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.994 1.994 -33,88  
Altın Gr. 468 469 -9,93  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,04 28,08 -1,07  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,25  
B. Petrol 45,32 45,32 0,33  
Seans Raporu 11:22
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