Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.082,24 puandan başladı.
Borsa, güne yükselişle başladı
11.08.2020 10:06
Son güncelleme : 11.08.2020 11:19
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 6,72 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.082,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.075,52 puana çıktı ve böylece günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.070 puanın hemen üzerinde tamamladı.
Analistler, bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ABD başta olmak üzere yeni teşvik beklentilerinin artmasıyla dünya borsalarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
11:241.097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,05
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.098
En Düşük
1.082
11:247,3001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0376
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2611
11:248,5927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0230
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,5105
11:24467,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -10,91
|Açılış
|: 467,54
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
465,93
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MEGAP
|3,81
|238.067
|% 15,45
|
|MEGAP
|3,81
|238.067
|% 15,45
|
|KUTPO
|31,46
|9.925.212
|% 10,00
|
|RTALB
|62,70
|76.822.284
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|5.111.949
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.522.192
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,59
|679.804.024
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,02
|375.514.351
|% 2,02
|
|GARAN
|6,75
|357.510.514
|% 2,74
|
|SISE
|6,13
|266.621.314
|% 3,03
|
|AKBNK
|4,85
|239.030.736
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,02
|375.514.351
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,10
|119.317.810
|% 2,94
|
|GARAN
|6,75
|357.510.514
|% 2,74
|
|KARSN
|3,11
|162.040.827
|% 6,14
|
|AKBNK
|4,85
|239.030.736
|% 1,89
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2948
|7,2995
|% -0,52
|
|Euro
|8,5848
|8,5942
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,5286
|9,5764
|% -0,37
|
|Frank
|7,9592
|8,0071
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9411
|1,9509
|% -0,49
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-33,88
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-9,93
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,08
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,25
|
|B. Petrol
|45,32
|45,32
|0,33
|
Seans Raporu
11:22
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11:38ULUUN
Yüzde 9.33 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 103, 415 adet işlem
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11:37BIZIM
Yüzde 6.54 oranında artışla 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 216, 561 adet işlem
-
11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, KOZAA
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11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ISCTR, ARCLK
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11:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 5 artarak (% 1.98 ) 1, 006