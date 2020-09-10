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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

10.09.2020 13:13

Son güncelleme : 10.09.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 1.097,66 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında 1.090-1.100 bandında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,02 puan azalışla 1.097,66 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile elektrik oldu.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

ABD pay piyasalarında, son dönemde artan oynaklık nedeniyle teknoloji hisselerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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