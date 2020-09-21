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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

21.09.2020 13:32

Son güncelleme : 21.09.2020 13:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 1.103,98 puana geriledi.



AA

 

Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,99 puan azalışla 1.103,98 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile inşaat oldu.

Analistler, bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.090 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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DNISI 8,91 5.690.505 % 10,00  
ISBIR 1.948,10 1.441.594 % 10,00  
SODSN 20,46 710.371 % 10,00  
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13:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -19,65  
Altın Gr. 472 472 -2,19  
Cumhuriyet 3.131 3.178 -22,00  
Tam 3.118 3.195 -21,40  
Yarım 1.507 1.546 -10,35  
Çeyrek 756 773 -5,17  
Gümüş.Ons 26,26 26,31 -0,48  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 -0,09  
B. Petrol 42,30 42,30 -0,85  
Seans Raporu 13:17
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