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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

13.10.2020 13:18

Son güncelleme : 13.10.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.176,32 puana geriledi.



Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,03 puan azalışla 1.176,32 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,13 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, öğleden sonra Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerine yer verdiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ve ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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BIST En Aktif Hisseler13:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 3,19 126.716.571 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.055.784 % 10,00  
DAGHL 13,31 519.649 % 10,00  
BMELK 14,52 1.574.287 % 10,00  
KERVN 2,20 4.973.962 % 10,00  
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13:07 Alış Satış %  
Dolar 7,8985 7,9012 % 0,16  
Euro 9,3132 9,3176 % -0,17  
Sterlin 10,2596 10,3110 % -0,13  
Frank 8,6247 8,6767 % -0,15  
Riyal 2,0970 2,1075 % 0,05  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Gr. 488 488 0,09  
Cumhuriyet 3.228 3.277 5,00  
Tam 3.210 3.289 0,70  
Yarım 1.551 1.591 0,34  
Çeyrek 778 796 0,17  
Seans Raporu 13:07
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