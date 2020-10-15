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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

15.10.2020 13:29

Son güncelleme : 15.10.2020 13:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 1.185,06 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,23 puan azalışla 1.185,06 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 11 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile KOBİ sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı, Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesinin risk iştahını azalttığını belirterek, Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak bilançoların ve AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların izleneceğini aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları, New York Fed imalat endeksi, ithalat ve ihracat fiyat endeksi, Philadelphia Fed iş dünyası görünümü verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 puanın direnç olarak takip edildiğini, 1.180 puanın altına inilmesi halinde ise 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Tam 3.188 3.267 -14,00  
Yarım 1.541 1.580 -6,77  
Çeyrek 773 790 -3,39  
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Gümüş Gr. 6,10 6,10 -0,07  
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