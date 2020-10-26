Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

26.10.2020 13:13

Son güncelleme : 26.10.2020 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kaybederek 1.177,45 puana geriledi.



AA

 

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,18 puan azalışla 1.177,45 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,32 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.165 seviyesinin destek, 1.225 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


ETİKETLER
BorsaBISTBIST100




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:001.178
Değişim :  -1,10% |  -13,04
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184 En Düşük
1.165
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.362,00 164.512.131 % 10,00  
ROYAL 3,63 1.625.238 % 10,00  
LINK 48,48 5.453.030 % 9,98  
EUYO 6,61 2.108.749 % 9,98  
OZRDN 9,15 2.420.825 % 9,98  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Dolar 8,0387 8,0471 % 1,00  
Euro 9,4933 9,5002 % 0,54  
Sterlin 10,4601 10,5126 % 0,94  
Frank 8,8297 8,8829 % 0,61  
Riyal 2,1373 2,1480 % 0,91  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 0,71  
Altın Gr. 491 491 3,76  
Cumhuriyet 3.251 3.300 43,00  
Tam 3.234 3.314 24,43  
Yarım 1.563 1.603 11,82  
Çeyrek 784 802 5,90  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 -0,37  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,05  
B. Petrol 41,12 41,12 -0,95  
Seans Raporu 12:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru