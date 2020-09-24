Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti













AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,33 puan artışla 1.102,98 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile spor oldu.

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugün politika faizinde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist, politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist, faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.