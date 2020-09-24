Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

24.09.2020 13:16

Son güncelleme : 24.09.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 1.102,98 puana yükseldi.



AA

 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,33 puan artışla 1.102,98 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile spor oldu.

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugün politika faizinde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist, politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist, faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.


ETİKETLER
borsa istanbulBIST100borsa




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:001.103
Değişim :  0,01% |  0,08
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.104 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,98 21.291.976 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.121.254 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.768.928 % 10,00  
AYCES 113,40 1.610.301 % 9,99  
UZERB 17,73 70.335 % 9,99  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Dolar 7,6833 7,6880 % -0,17  
Euro 8,9517 8,9611 % -0,17  
Sterlin 9,7797 9,8287 % 0,04  
Frank 8,2810 8,3308 % -0,30  
Riyal 2,0464 2,0567 % -0,07  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -14,49  
Altın Gr. 458 458 -3,46  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.034 3.109 -36,66  
Yarım 1.466 1.504 -17,74  
Çeyrek 735 752 -8,87  
Gümüş.Ons 22,04 22,08 -0,71  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 -0,17  
B. Petrol 41,72 41,72 -0,05  
Seans Raporu 12:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru