Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,02 değer kazanarak 1.097,26 puana çıktı.
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18.08.2020 13:25
Son güncelleme : 18.08.2020 13:29
AA
Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,05 puan artarak 1.097,26 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren bulunmazken, en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile spor oldu.
Analistler, öğleden sonra Avrupa'da maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberler ile ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
13:141.098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
13:147,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
13:148,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8080
En Düşük
8,7426
13:14476,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,71
|Açılış
|: 476,54
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MAKTK
|2,53
|88.179.462
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.931.360
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|315.057
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|42.969.347
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|29.621.784
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|24.323.965
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|9.740.010
|% -10,00
|
|SILVR
|4,15
|102.779.547
|% -7,78
|
|KFEIN
|17,17
|38.141.450
|% -6,68
|
|EMNIS
|3,30
|8.016
|% -5,44
|
|GARAN
|7,11
|760.158.760
|% 2,16
|
|ASELS
|17,95
|397.932.014
|% 0,62
|
|GUSGR
|5,91
|391.096.541
|% 5,91
|
|RTALB
|55,90
|357.844.010
|% 7,50
|
|THYAO
|11,15
|298.993.825
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,94
|230.172.953
|% 0,52
|
|GARAN
|7,11
|760.158.760
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,84
|228.189.341
|% -0,35
|
|GUSGR
|5,91
|391.096.541
|% 5,91
|
|CEMAS
|1,61
|99.965.939
|% 4,55
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3829
|7,3877
|% 0,05
|
|Euro
|8,7952
|8,7996
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,6943
|9,7430
|% 0,60
|
|Frank
|8,1169
|8,1657
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9620
|1,9718
|% 0,08
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|19,46
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,19
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,10
|