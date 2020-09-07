Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.094,35 puana yükseldi.
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
07.09.2020 13:22
Son güncelleme : 07.09.2020 13:28
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,04 puan artarak 1.094,35 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile spor, tek gerileyen ise bankacılık oldu.
Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
13:131.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
13:137,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4623
En Düşük
7,4198
13:138,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
13:13462,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 462,62
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler13:11
|DITAS
|33,00
|3.527.918
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|333.972
|% 10,00
|
|PINSU
|9,25
|38.252.623
|% 9,99
|
|YONGA
|41,86
|712.499
|% 9,98
|
|KSTUR
|94,35
|852.452
|% 9,97
|
|PKENT
|1.232,00
|526.064
|% -9,99
|
|KENT
|418,60
|8.900.214
|% -9,98
|
|FADE
|5,44
|3.811.208
|% -9,93
|
|CRDFA
|6,47
|4.128.365
|% -9,89
|
|IZMDC
|21,42
|4.509.008
|% -5,31
|
|SISE
|6,32
|557.991.828
|% 0,96
|
|FENER
|40,28
|508.345.112
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,82
|464.919.829
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,68
|275.894.543
|% 2,22
|
|TURSG
|6,17
|260.219.197
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,82
|464.919.829
|% 4,60
|
|ADESE
|2,13
|210.903.618
|% 4,41
|
|SISE
|6,32
|557.991.828
|% 0,96
|
|GSRAY
|3,68
|275.894.543
|% 2,22
|
|IHLAS
|0,91
|56.817.103
|% 5,81
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4589
|7,4626
|% 0,39
|
|Euro
|8,8157
|8,8220
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,8059
|9,8551
|% -0,37
|
|Frank
|8,1316
|8,1806
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9829
|1,9928
|% 0,34
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,26
|
|Altın Gr.
|462
|463
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.120
|-6,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-4,07
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,97
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|41,96
|41,96
|-0,70
|