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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

09.09.2020 13:29

Son güncelleme : 09.09.2020 13:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.094,92 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan artışla 1.094,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile turizm oldu.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır ABD borsasında teknoloji hisselerindeki satış baskısının devam edip etmeyeceğinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 62,70 17.171.742 % 10,00  
ALCAR 93,50 20.281.615 % 10,00  
FMIZP 88,00 21.177.264 % 10,00  
COSMO 3,85 996.114 % 10,00  
TACTR 5,72 771.053 % 10,00  
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13:14 Alış Satış %  
Dolar 7,4905 7,4941 % 0,16  
Euro 8,8091 8,8139 % 0,02  
Sterlin 9,6698 9,7183 % -0,17  
Frank 8,1259 8,1749 % 0,06  
Riyal 1,9919 2,0018 % 0,13  
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13:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 -5,12  
Altın Gr. 465 465 -0,17  
Cumhuriyet 3.086 3.132 15,00  
Tam 3.072 3.148 10,85  
Yarım 1.485 1.523 5,25  
Çeyrek 745 761 2,62  
Gümüş.Ons 26,60 26,64 -0,04  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,00  
B. Petrol 40,28 40,28 0,50  
Seans Raporu 13:14
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