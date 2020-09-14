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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

14.09.2020 13:20

Son güncelleme : 14.09.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.108,20 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan artışla 1.108,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

Analistler, açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verisinin, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirterek, BIST 100 endeksinin sanayi şirketlerinin hisseleri öncülüğünde pozitif görünümünü koruduğunu ifade etti. BIST Sınai endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07 değer kazanırken, BIST Mali endeksin getirisi yüzde 0,27 oldu.

Öğleden sonra veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.


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BIST En Aktif Hisseler13:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 3,85 69.298.804 % 10,00  
KENT 452,30 8.760.543 % 10,00  
GRNYO 2,75 28.294.974 % 10,00  
JANTS 171,60 49.870.008 % 10,00  
MEGAP 8,47 4.745.913 % 10,00  
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13:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4932 7,4953 % 0,30  
Euro 8,8932 8,8968 % 0,48  
Sterlin 9,5960 9,6441 % 0,65  
Frank 8,2129 8,2624 % 0,30  
Riyal 1,9914 2,0014 % 0,26  
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13:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 2,05  
Altın Gr. 468 468 1,46  
Cumhuriyet 3.105 3.152 7,00  
Tam 3.087 3.164 1,27  
Yarım 1.492 1.530 0,61  
Çeyrek 748 765 0,31  
Gümüş.Ons 26,79 26,81 0,08  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,03  
B. Petrol 39,46 39,46 -0,37  
Seans Raporu 13:05
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